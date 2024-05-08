Угорщина проти "божевільного" довгострокового плану НАТО для України, каже голова МЗС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто укотре підтвердив, що Будапешт не бажає брати участі в довгостроковому плані Північноатлантичного Альянсу з допомоги Україні, який запропонував генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Слова Сійярто цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Під час виступу на заході в Лондоні 8 травня голова угорського МЗС підтвердив, що Будапешт раніше виступав проти плану НАТО.

"Угорщина залишиться осторонь божевільної місії НАТО, незважаючи на весь тиск", – заявив Сійярто.

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Нагадаємо, минулого місяця в НАТО за пропозицією генсека Єнса Столтенберга домовилися розпочати планування довгострокової військової підтримки України шляхом створення фонду на суму 100 мільярдів євро.

План також передбачає, що Альянс перебере на себе частину роботи з координації постачання Києву зброї від Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яку очолюють США.

Цю ідею Столтенберг обговорив із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва наприкінці квітня.