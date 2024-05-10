Польскому экс-судье, сбежавшему в Беларусь, на родине будет грозить пожизненное

Национальная прокуратура Польши приняла решение об объявлении обвинения бывшему варшавскому судье Томашу Шмидту, который ранее на этой неделе сбежал в Беларусь и попросил там политического убежища.

Об этом агентству PAP сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк, передает "Европейская правда".

По словам Адамяк, Уголовно-процессуальный кодекс Польши предусматривает, что в случае побега подозреваемого за границу – случай Шмидта именно такой – не обязательно лично объявлять ему об объявлении обвинений.

Пресс-секретарь генпрокурора Польши добавила, что на основании вынесенного постановления об обвинении прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении временного содержания под стражей с целью розыска.

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"Я думаю, что это ходатайство будет подано в ближайшее время", – сказала Адамяк, добавив, что это станет основанием для объявления Шмидта в розыск.

Как отмечает РАР, действия бывшего судьи-перебежчика квалифицируют по нескольким пунктам статьи 130 Уголовного кодекса Польши ("призывы к разжиганию вражды и ненависти"), за что Шмидту грозит наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, на днях уже бывший судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в Минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить о политическом убежище.

Шмидт рассказал белорусским пропагандистам, что был вынужден покинуть Польшу из-за несогласия с действиями властей в Варшаве. Он рассказал о преследованиях и угрозах, которым он якобы подвергся из-за своей "независимой политической позиции".

Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку.