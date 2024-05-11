В сети появилось письмо членов Конгресса США к грузинским властям из-за закона об "иноагентах"

Группа членов Конгресса США обратились с письмом к премьеру Грузии, в котором призывают грузинские власти не принимать скандальный проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает "Европейская правда", фото письма с подписями опубликовал в Twitter (X) директор Международного республиканского института, однако на собственных страницах ключевых подписантов и комитета информации об этом нет.

US Congress to 🇬🇪Georgian government: “That your actions have drawn condemnation from your country’s closest partners and praise from the country that occupies 20% of your sovereign territory should be a clear indication that you are taking #Georgia down the wrong path.” ⁦⁦ pic.twitter.com/RObUriDUSZ — Daniel Twining 🇺🇦 (@DCTwining) May 11, 2024

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Обращение на имя премьера Ираклия Кобахидзе подписали глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккоул, член комитета Грегори Микс, глава подкомитета по вопросам Европы Томас Кин и член данного подкомитета Уильям Китинг и еще 12 членов Конгресса.

Подписанты выражают удивление возвращением на рассмотрение проекта об "иноагентах", поскольку он противоречит озвучиваемому грузинскими властями стремлению к сотрудничеству с Западом и США в частности.

"Явной целью проекта об "иноагентах" является установление контроля над теми же партнерами, которые десятилетиями сотрудничали с грузинским народом для поддержки его трансатлантической интеграции. Принятие этого закона противоречит воле грузинского народа, который видит свое будущее на Западе", – отмечают члены Конгресса.

Они отвергают утверждение грузинских властей, что проект якобы использует идеи американского законодательства, и указывают на его сходство с российским законом об "иноагентах" 2012 года, который также продвигали под видом "повышения прозрачности", а затем использовали для наступления на нелояльных к власти.

"Мы верим, что грузинский народ заслуживает и стремится к лучшему, более демократическому будущему. Принятие этого закона только позволит злонамеренному влиянию России расширяться в Грузии", – отмечают подписанты.

В письме они также обратили внимание на заявления соучредителя и почетного председателя Бидзины Иванишвили, который обещал наказать оппозицию за якобы преступления, совершенные во время их пребывания у власти, и заявлял, что США и европейские партнеры якобы хотят "подорвать суверенитет Грузии".

"Мы осуждаем эти атакующие и отвратительные заявления Иванишвили", – заявили члены Конгресса.

Они отдельно выразили обеспокоенность силовой реакцией властей на протесты против принятия закона и случаями избиения оппозиционных политиков и активистов.

"Интересно, что ведущий российский пропагандист и фашистский идеолог Александр Дугин заявил, что "Грузия на правильном пути", а глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку проекту", – отметили члены Конгресса.

Это последнее из серии заявлений от западных партнеров, усиливающих давление на грузинские власти перед рассмотрением проекта в финальном, третьем чтении.

В пятницу страны Северной Европы и Балтии в совместном заявлении предупредили, что грузинские власти выбрали тревожную траекторию, которая разрушает европейское будущее Грузии.

Дополнительные предупреждения прозвучали и от советника президента США по нацбезопасности.

Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщали, що в ЕС допускают отмену для Грузии безвизового режима, если закон примут.

Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

На субботу 11 мая в Тбилиси запланирована крупная акция протеста против принятия закона.