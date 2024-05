В сети появилось письмо членов Конгресса США к грузинским властям из-за закона об "иноагентах"

Группа членов Конгресса США обратились с письмом к премьеру Грузии, в котором призывают грузинские власти не принимать скандальный проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает "Европейская правда", фото письма с подписями опубликовал в Twitter (X) директор Международного республиканского института, однако на собственных страницах ключевых подписантов и комитета информации об этом нет.

US Congress to 🇬🇪Georgian government: “That your actions have drawn condemnation from your country’s closest partners and praise from the country that occupies 20% of your sovereign territory should be a clear indication that you are taking #Georgia down the wrong path.” ⁦⁦ pic.twitter.com/RObUriDUSZ