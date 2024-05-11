В сети появилось письмо членов Конгресса США к грузинским властям из-за закона об "иноагентах"
Группа членов Конгресса США обратились с письмом к премьеру Грузии, в котором призывают грузинские власти не принимать скандальный проект закона "О прозрачности иностранного влияния".
Как сообщает "Европейская правда", фото письма с подписями опубликовал в Twitter (X) директор Международного республиканского института, однако на собственных страницах ключевых подписантов и комитета информации об этом нет.
US Congress to 🇬🇪Georgian government: “That your actions have drawn condemnation from your country’s closest partners and praise from the country that occupies 20% of your sovereign territory should be a clear indication that you are taking #Georgia down the wrong path.” pic.twitter.com/RObUriDUSZ— Daniel Twining 🇺🇦 (@DCTwining) May 11, 2024
Обращение на имя премьера Ираклия Кобахидзе подписали глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккоул, член комитета Грегори Микс, глава подкомитета по вопросам Европы Томас Кин и член данного подкомитета Уильям Китинг и еще 12 членов Конгресса.
Подписанты выражают удивление возвращением на рассмотрение проекта об "иноагентах", поскольку он противоречит озвучиваемому грузинскими властями стремлению к сотрудничеству с Западом и США в частности.
"Явной целью проекта об "иноагентах" является установление контроля над теми же партнерами, которые десятилетиями сотрудничали с грузинским народом для поддержки его трансатлантической интеграции. Принятие этого закона противоречит воле грузинского народа, который видит свое будущее на Западе", – отмечают члены Конгресса.
Они отвергают утверждение грузинских властей, что проект якобы использует идеи американского законодательства, и указывают на его сходство с российским законом об "иноагентах" 2012 года, который также продвигали под видом "повышения прозрачности", а затем использовали для наступления на нелояльных к власти.
"Мы верим, что грузинский народ заслуживает и стремится к лучшему, более демократическому будущему. Принятие этого закона только позволит злонамеренному влиянию России расширяться в Грузии", – отмечают подписанты.
В письме они также обратили внимание на заявления соучредителя и почетного председателя Бидзины Иванишвили, который обещал наказать оппозицию за якобы преступления, совершенные во время их пребывания у власти, и заявлял, что США и европейские партнеры якобы хотят "подорвать суверенитет Грузии".
"Мы осуждаем эти атакующие и отвратительные заявления Иванишвили", – заявили члены Конгресса.
Они отдельно выразили обеспокоенность силовой реакцией властей на протесты против принятия закона и случаями избиения оппозиционных политиков и активистов.
"Интересно, что ведущий российский пропагандист и фашистский идеолог Александр Дугин заявил, что "Грузия на правильном пути", а глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку проекту", – отметили члены Конгресса.
Это последнее из серии заявлений от западных партнеров, усиливающих давление на грузинские власти перед рассмотрением проекта в финальном, третьем чтении.
В пятницу страны Северной Европы и Балтии в совместном заявлении предупредили, что грузинские власти выбрали тревожную траекторию, которая разрушает европейское будущее Грузии.
Дополнительные предупреждения прозвучали и от советника президента США по нацбезопасности.
Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщали, що в ЕС допускают отмену для Грузии безвизового режима, если закон примут.
Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
На субботу 11 мая в Тбилиси запланирована крупная акция протеста против принятия закона.