У Литві провалилась спроба змінити положення Конституції про подвійне громадянство

У Литві провалився референдум, на якому пропонувалось змінити Конституцію шляхом розширення можливостей надання подвійного громадянства в країні.

Про це повідомляє LRT з посиланням на дані виборчої комісії, інформує "Європейська правда".

За останніми даними, після підрахунку абсолютної більшості поданих голосів у референдумі взяли участь 1 396 828 осіб або 59% виборців.

З них схвалили запропоновані зміни щодо громадянства 1 011 014 осіб або 73,9% тих, хто проголосував, але цього виявилося недостатньо.

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Для того, щоб поправку до Конституції про громадянство ухвалили, за неї мають проголосувати щонайменше половина виборців, які мають право голосу. Загалом у списках виборців цього року було 2 385 234 особи, ому потрібно було зібрати 1 192 617 голосів.

Цього року було запропоновано змінити Конституцію, виключивши з неї положення, яке тепер перешкоджає громадянам Литви набувати друге громадянство, – про те, що "крім окремих випадків, передбачених законом, ніхто не може бути громадянином Литовської Республіки та іншої держави одночасно".

На референдумі необхідно було висловити думку з приводу виправленої редакції Конституції: "Громадянство Литовської Республіки набувається за народженням і на інших підставах, встановлених законом. Порядок набуття і втрати громадянства визначається законом".

Референдум проходив в один день із першим туром президентських виборів. Згідно з їхнім результатом, до другого туру вийшли чинний глава держави Гітанас Науседа і прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте.