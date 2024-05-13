Прем'єрки держав Балтії на спільній зустрічі обговорять підтримку України

Прем’єрки трьох балтійських держав – Естонії, Латвії та Литви – проведуть зустріч у Вільнюсі, де говоритимуть про двосторонні питання, безпеку та спільні дії для підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Каллас зазначила, що зустрінеться у Вільнюсі з литовською колегою Інгрідою Шимоніте та латвійською прем’єркою Евікою Сіліня.

Important discussions in Riga with @EvikaSilina, @kajakallas and @Bundeskanzler on most pressing defense & security issues, support to Ukraine, EU agenda, and key areas, where 🇱🇹 🇱🇻 🇪🇪 🇩🇪 can scale-up cooperation.



War on European soil and daily suffering unleashed by Russia is… pic.twitter.com/as1PZDRCEj Реклама: May 6, 2024

"У фокусі уваги будуть підтримка України, європейська безпека та сполученість. Завжди добре часто бачити близьких друзів", – зазначила вона.

Перед цим три лідерки зустрічалися близько тижня тому у Ризі, де був присутній також канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Important discussions in Riga with @EvikaSilina, @kajakallas and @Bundeskanzler on most pressing defense & security issues, support to Ukraine, EU agenda, and key areas, where 🇱🇹 🇱🇻 🇪🇪 🇩🇪 can scale-up cooperation.



War on European soil and daily suffering unleashed by Russia is… pic.twitter.com/as1PZDRCEj — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) May 6, 2024

Шимоніте розповідала, що на тій зустрічі також широко обговорювали підтримку України.

Нагадаємо, президенти країн Балтії у 20-річчя їхнього членства у ЄС закликали до переговорів з Україною.

Нещодавно очільник МЗС Литви заявив, що Захід міг би закрити частину неба в Україні, якщо направить туди своїх інструкторів.