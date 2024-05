Прем'єрки держав Балтії на спільній зустрічі обговорять підтримку України

Прем’єрки трьох балтійських держав – Естонії, Латвії та Литви – проведуть зустріч у Вільнюсі, де говоритимуть про двосторонні питання, безпеку та спільні дії для підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Каллас зазначила, що зустрінеться у Вільнюсі з литовською колегою Інгрідою Шимоніте та латвійською прем’єркою Евікою Сіліня.

Important discussions in Riga with @EvikaSilina, @kajakallas and @Bundeskanzler on most pressing defense & security issues, support to Ukraine, EU agenda, and key areas, where 🇱🇹 🇱🇻 🇪🇪 🇩🇪 can scale-up cooperation.



War on European soil and daily suffering unleashed by Russia is… pic.twitter.com/as1PZDRCEj

Реклама: