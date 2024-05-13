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Прем'єрки держав Балтії на спільній зустрічі обговорять підтримку України

Новини — Понеділок, 13 травня 2024, 09:55

Прем’єрки трьох балтійських держав – Естонії, Латвії та Литви – проведуть зустріч у Вільнюсі, де говоритимуть про двосторонні питання, безпеку та спільні дії для підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Каллас зазначила, що зустрінеться у Вільнюсі з литовською колегою Інгрідою Шимоніте та латвійською прем’єркою Евікою Сіліня. 

"У фокусі уваги будуть підтримка України, європейська безпека та сполученість. Завжди добре часто бачити близьких друзів", – зазначила вона. 

Перед цим три лідерки зустрічалися близько тижня тому у Ризі, де був присутній також канцлер Німеччини Олаф Шольц. 

Шимоніте розповідала, що на тій зустрічі також широко обговорювали підтримку України. 

Нагадаємо, президенти країн Балтії у 20-річчя їхнього членства у ЄС закликали до переговорів з Україною.

Нещодавно очільник МЗС Литви заявив, що Захід міг би закрити частину неба в Україні, якщо направить туди своїх інструкторів. 

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