Прем'єрки держав Балтії на спільній зустрічі обговорять підтримку України
Прем’єрки трьох балтійських держав – Естонії, Латвії та Литви – проведуть зустріч у Вільнюсі, де говоритимуть про двосторонні питання, безпеку та спільні дії для підтримки України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла прем’єрка Естонії Кая Каллас.
Каллас зазначила, що зустрінеться у Вільнюсі з литовською колегою Інгрідою Шимоніте та латвійською прем’єркою Евікою Сіліня.
Important discussions in Riga with @EvikaSilina, @kajakallas and @Bundeskanzler on most pressing defense & security issues, support to Ukraine, EU agenda, and key areas, where 🇱🇹 🇱🇻 🇪🇪 🇩🇪 can scale-up cooperation.
War on European soil and daily suffering unleashed by Russia is… pic.twitter.com/as1PZDRCEjРеклама:— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) May 6, 2024
"У фокусі уваги будуть підтримка України, європейська безпека та сполученість. Завжди добре часто бачити близьких друзів", – зазначила вона.
Перед цим три лідерки зустрічалися близько тижня тому у Ризі, де був присутній також канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Important discussions in Riga with @EvikaSilina, @kajakallas and @Bundeskanzler on most pressing defense & security issues, support to Ukraine, EU agenda, and key areas, where 🇱🇹 🇱🇻 🇪🇪 🇩🇪 can scale-up cooperation.— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) May 6, 2024
War on European soil and daily suffering unleashed by Russia is… pic.twitter.com/as1PZDRCEj
Шимоніте розповідала, що на тій зустрічі також широко обговорювали підтримку України.
Нагадаємо, президенти країн Балтії у 20-річчя їхнього членства у ЄС закликали до переговорів з Україною.
Нещодавно очільник МЗС Литви заявив, що Захід міг би закрити частину неба в Україні, якщо направить туди своїх інструкторів.