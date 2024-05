Премьеры государств Балтии на совместной встрече обсудят поддержку Украины

Премьеры трех балтийских государств – Эстонии, Латвии и Литвы – проведут встречу в Вильнюсе, где будут говорить о двусторонних вопросах, безопасности и совместных действиях для поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала премьер Эстонии Кая Каллас.

Каллас отметила, что встретится в Вильнюсе с литовской коллегой Ингридой Шимоните и латвийским премьером Эвикой Силиня.

Important discussions in Riga with @EvikaSilina, @kajakallas and @Bundeskanzler on most pressing defense & security issues, support to Ukraine, EU agenda, and key areas, where 🇱🇹 🇱🇻 🇪🇪 🇩🇪 can scale-up cooperation.



War on European soil and daily suffering unleashed by Russia is… pic.twitter.com/as1PZDRCEj