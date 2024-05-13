Прем'єрки країн Балтії підкреслили необхідність наблизити Україну до НАТО

Прем'єр-міністерки країн Балтії на зустрічі у Вільнюсі погодилися з необхідністю наблизити Україну до членства у НАТО і вважають саміт у Вашингтоні можливістю для цього.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні литовського уряду за підсумками зустрічі трьох прем'єрок.

Пріоритетами країн Балтії на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні є імплементація регіональних оборонних планів відповідно до всіх критеріїв та збільшення фінансування оборони членів Альянсу, заявили в литовському уряді.

"Ми повинні наблизити Україну до членства в НАТО, і Вашингтонський саміт – це можливість надіслати важливий сигнал як Україні, яка захищає себе і захищає нас, так і агресору Росії", – цитують в уряді прем'єрку Литви Інгріду Шимоніте.

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Прем'єрки також висловилися за збільшення видатків на оборону, зазначивши, що 2% від ВВП мають стати мінімальним порогом таких витрат.

Глави урядів Литви, Латвії та Естонії також висловилися за необхідність подальшого посилення тиску на Росію та режими, причетні до агресії проти України, у тому числі за допомогою санкцій.

"Особливе значення має використання заморожених і знерухомлених санкціями російських коштів на цілі реконструкції та відновлення України. Про те, що санкції працюють, свідчать показники російської економіки, які обговорювалися на зустрічі", – йдеться у повідомленні.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас у свою чергу заявила про необхідність зупинити обхід санкцій ЄС проти Росії.

Окрім того, очільниці урядів країн Балтії підтримали початок переговорів про членство в ЄС з Україною і Молдовою.

"Ми повинні розпочати реальні переговори про членство в ЄС з Україною і Молдовою в цьому півріччі, виконуючи нашу обіцянку народам цих країн і використовуючи цей історичний момент для зміцнення ЄС", – сказала Шимоніте.

Нагадаємо, президенти країн Балтії у 20-річчя їхнього членства у ЄС закликали, щоб Євросоюз почав переговори з Україною про вступ.

Нещодавно очільник МЗС Литви заявив, що Захід міг би закрити частину неба в Україні, якщо направить туди своїх інструкторів.