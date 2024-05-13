Премьеры стран Балтии подчеркнули необходимость приблизить Украину к НАТО

Премьер-министры стран Балтии на встрече в Вильнюсе согласились с необходимостью приблизить Украину к членству в НАТО и считают саммит в Вашингтоне возможностью для этого.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении литовского правительства по итогам встречи трех премьеров.

Приоритетами стран Балтии на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне является имплементация региональных оборонных планов в соответствии со всеми критериями и увеличение финансирования обороны членов Альянса, заявили в литовском правительстве.

"Мы должны приблизить Украину к членству в НАТО, и Вашингтонский саммит – это возможность послать важный сигнал как Украине, которая защищает себя и защищает нас, так и агрессору России", – цитируют в правительстве премьера Литвы Ингриду Шимоните.

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Премьеры также высказались за увеличение расходов на оборону, отметив, что 2% от ВВП должны стать минимальным порогом таких расходов.

Главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии также высказались за необходимость дальнейшего усиления давления на Россию и режимы, причастные к агрессии против Украины, в том числе с помощью санкций.

"Особое значение имеет использование замороженных и обездвиженных санкциями российских средств на цели реконструкции и восстановления Украины. О том, что санкции работают, свидетельствуют показатели российской экономики, которые обсуждались на встрече", – говорится в сообщении.

Премьер Эстонии Кая Каллас в свою очередь заявила о необходимости остановить обход санкций ЕС против России.

Кроме того, главы правительств стран Балтии поддержали начало переговоров о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой.

"Мы должны начать реальные переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой в этом полугодии, выполняя наше обещание народам этих стран и используя этот исторический момент для укрепления ЕС", – сказала Шимоните.

Напомним, президенты стран Балтии в 20-летие их членства в ЕС призвали, чтобы Евросоюз начал переговоры с Украиной о вступлении.

Недавно глава МИД Литвы заявил, что Запад мог бы закрыть часть неба в Украине, если направит туда своих инструкторов.