ЗМІ: ЄС схвалить план, необхідний для виділення Україні 50 млрд євро, без обговорення

Рада Європейського Союзу з економічних і фінансових питань схвалить український план реформ, необхідний для регулярного виділення Києву фінансування в рамках Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, без обговорення.



Про це в понеділок у Брюсселі напередодні засідання, яке відбудеться у вівторок, повідомив високопоставлений європейський дипломат, його цитує "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час обговорення пункту порядку денного, присвяченого економічним наслідкам російської агресії проти України, в засіданні за допомогою відеозв'язку візьме участь міністр фінансів України Сергій Марченко.



Співрозмовник журналістів уточнив, що під час обговорення цього питання міністри "сфокусуються на виконанні Ukraine Facility, що становить 50 млрд євро запозичень і грантів, і пов'язаний із виконанням Плану для реконструкції та відновлення України".



"Плану дала оцінку Європейська комісія. Рада схвалить оцінку комісії українському плану без обговорення, що прокладе шлях для регулярних виплат двічі на рік у рамках Ukraine Facility, ґрунтуючись на прогресі у виконанні плану", – сказав дипломат.



У березні Єврокомісія здійснила перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

24 квітня Єврокомісія оголосила про виділення Україні траншу у 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги за цією ж програмою.

Подальші транші від ЄС в рамках програми Ukraine Facility будуть виділяти за умови виконання Україною плану реформ, який Єврокомісія схвалила у середині квітня.

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План реформ ще мають погодити держави-члени ЄС.

План визначає 69 реформ та 10 інвестицій та охоплює 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, "зелений" та цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.

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