СМИ: ЕС одобрит план, необходимый для выделения Украине 50 млрд евро, без обсуждения

Совет Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам одобрит украинский план реформ, необходимый для регулярного выделения Киеву финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро, без обсуждения.

Об этом в понедельник в Брюсселе накануне заседания, которое состоится во вторник, сообщил высокопоставленный европейский дипломат, его цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

По его словам, при обсуждении пункта повестки дня, посвященного экономическим последствиям российской агрессии против Украины, в заседании с помощью видеосвязи примет участие министр финансов Украины Сергей Марченко.

Собеседник журналистов уточнил, что при обсуждении этого вопроса министры "сфокусируются на выполнении Ukraine Facility, который составляет 50 млрд евро заимствований и грантов, и связан с выполнением Плана для реконструкции и восстановления Украины".

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"Плану дала оценку Европейская комиссия. Совет одобрит оценку комиссии украинскому плану без обсуждения, что проложит путь для регулярных выплат дважды в год в рамках Ukraine Facility, основываясь на прогрессе в выполнении плана", – сказал дипломат.

В марте Еврокомиссия осуществила первый платеж на сумму 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility.

24 апреля Еврокомиссия объявила о выделении Украине транша в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи по этой же программе.

Дальнейшие транши от ЕС в рамках программы Ukraine Facility будут выделять при условии выполнения Украиной плана реформ, который Еврокомиссия одобрила в середине апреля.

План реформ еще должны согласовать государства-члены ЕС.

План определяет 69 реформ и 10 инвестиций и охватывает 15 сфер, в частности энергетику, сельское хозяйство, транспорт, "зеленый" и цифровой переход, человеческий капитал, а также государственные предприятия, бизнес-среду, государственные финансы и децентрализацию.

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