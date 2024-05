Премьер Сербии заверил Кулебу в уважении к территориальной целостности Украины

Новый премьер-министр Сербии Милош Вучевич провел в Белграде встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который впервые за время полномасштабного вторжения в РФ посетил Сербию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Вучевич заявил Кулебе, что Белград уважает международное право и территориальную целостность каждой страны-члена ООН, в частности Украины.

Правительство Сербии сообщило, что премьер и глава МИД Украины обсудили текущую ситуацию с безопасностью и политическую ситуацию в мире и возможности экономического сотрудничества между двумя странами в этих условиях.

"Мы открыты к дружеским переговорам по всем вопросам и на всех уровнях", – сказал Вучевич и поблагодарил Кулебу за упоминание о гуманитарной помощи, которую Сербия присылала Украине.

Согласно заявлению правительства Сербии, глава МИД Украины отметил, что его приезд является сообщением о том, что между двумя странами есть возможности для дальнейшего укрепления отношений.

"Между Сербией и Украиной есть много различий, но и много общего, поэтому во многих сферах можно вместе строить будущее", – отметил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также сообщил в Twitter (X), что провел встречу со своим сербским коллегой Марко Джуричем, где они обсудили пути развития двустороннего сотрудничества.

In Belgrade, Foreign Minister @MarkoDjuric and I discussed ways to develop our bilateral cooperation. Minister Đurić expressed his support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. I reciprocated with regard to Serbia. We also discussed both countries' EU integration. pic.twitter.com/r345CeoH7T