ЗМІ: Байден в чотири рази підвищить мита на китайські електромобілі

Президент США Джо Байден цього тижня в чотири рази підвищить мита на китайські електромобілі та різко збільшить збори для інших ключових галузей промисловості КНР для захисту американських робітників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерел, загальне мито на китайські електромобілі зросте до 102,5% з 27,5%. Інші тарифи подвояться або потрояться в цільових галузях, хоча масштаби залишаються незрозумілими, йдеться в матеріалі.

Співрозмовник агентства розповів, що Байден та його команда провели останні тижні, завершуючи розробку заходів, зокрема щодо того, на які галузі впливати, а на які – ні, адже ці заходи необхідні для стимулювання зростання економіки США.

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Адміністрація президента дала зрозуміти промисловості сонячної енергетики, що вона виключить деякі товари з переліку тих, на які підвищить мита, зокрема обладнання, яке використовується для виробництва компонентів сонячних панелей.

План Байдена щодо підвищення тарифів є здебільшого символічним, оскільки китайські електромобілі були фактично витіснені з американського ринку завдяки інсуючим митам, зазначає Bloomberg.

Згідно з джерелами, мита стосуватимуть ключових секторів, зокрема електромобілів, акумуляторів, сонячних батарей, сталі й алюмінію.

Нагадаємо, що наприкінці квітня держсекретар США Ентоні Блінкен у Пекіні зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Під час візиту держсекретар зазначив, що Сполученим Штатам та Китаю необхідно відповідально вирішувати свої розбіжності.

Він також звернувся до китайської влади із закликом забезпечити рівні умови для американського бізнесу.