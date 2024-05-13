СМИ: Байден в четыре раза повысит пошлины на китайские электромобили

Президент США Джо Байден на этой неделе в четыре раза повысит пошлины на китайские электромобили и резко увеличит сборы для других ключевых отраслей промышленности КНР для защиты американских рабочих.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, общая пошлина на китайские электромобили возрастет до 102,5% с 27,5%. Другие тарифы удвоятся или утроятся в целевых отраслях, хотя масштабы остаются неясными, говорится в материале.

Собеседник агентства рассказал, что Байден и его команда провели последние недели, завершая разработку мер, в частности относительно того, на какие отрасли влиять, а на какие – нет, ведь эти меры необходимы для стимулирования роста экономики США.

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Администрация президента дала понять промышленности солнечной энергетики, что она исключит некоторые товары из перечня тех, на которые повысит пошлины, в частности оборудование, которое используется для производства компонентов солнечных панелей.

План Байдена по повышению тарифов является в основном символическим, поскольку китайские электромобили были фактически вытеснены с американского рынка благодаря инсуючим пошлинам, отмечает Bloomberg.

Согласно источникам, пошлины будут касаться ключевых секторов, в частности электромобилей, аккумуляторов, солнечных батарей, стали и алюминия.

Напомним, что в конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в Пекине встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Во время визита госсекретарь отметил, что Соединенным Штатам и Китаю необходимо ответственно решать свои разногласия.

Он также обратился к китайским властям с призывом обеспечить равные условия для американского бизнеса.