Австрія дала візу посланнику Путіна, він відвідав Відень і Братиславу

Австрія видала візу спеціальному представнику правителя Росії з "міжнародного культурного співробітництва" Михаїлу Швидкому, що дозволило йому в березні відвідати Відень і Братиславу.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію агентству APA підтвердили в австрійському Міністерстві закордонних справ.

Як пояснило МЗС Австрії, "громадянин Росії" звернувся до австрійського посольства в Москві з проханням видати візу. "Оскільки юридичні вимоги візового кодексу були виконані і заявник не перебуває в жодному списку санкцій ЄС, віза була надана", – додало відомство.

Швидкой став, "імовірно, найбільш високопоставленим посланцем Кремля, який приїжджав до Австрії з початку російської агресії проти України 24 лютого 2022 року", пише австрійське інформагентство.

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У Відні посланник Путіна зустрівся з членами російської громади в Російському культурному інституті у Відні, "більшість із яких просили його про підтримку та субсидії". Швидкой пізніше поскаржився, що австрійські посадовці, з якими він планував переговори, "скасували зустріч в останній момент".

Натомість у Словаччині на церемонії спецпредставник Путіна зустрівся з прем'єр-міністром Робертом Фіцо і міністром закордонних справ Юраєм Бланаром.

За інформацією APA, надання візи Швидкому розглядалося в дипломатичних колах як частина угоди про взаємність, яка передбачає, що високопосадовці Австрії також отримуватимуть російську візу в разі потреби.

Однак спроба австрійської депутатки від "Зелених" Єви Ернст-Дзедзіч отримати російську візу для відвідування похорону опозиціонера Алексєя Навального в Москві в лютому 2024 року зазнала невдачі.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією. На його основі Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС запровадити більш жорсткий підхід до видачі шенгенських віз росіянам.

Відтоді країни, що межують з Росією, як-от країни Балтії, а також Фінляндія, Чехія та Польща, заборонили в'їзд російським туристам узагалі.