Сунак: Світ ближче до ядерної ескалації, ніж будь-коли з часів Карибської кризи

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак попередив, що світ вперше за багато років наблизився до ядерної ескалації через поведінку глави Росії Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Він виділив Росію, Іран, Північну Корею і Китай як держави, що працюють над підривом цінностей Великої Британії.

Говорячи конкретно про господаря Кремля Владіміра Путіна, він заявив, що "нерозсудливість російського лідера наблизила нас до небезпечної ядерної ескалації більше, ніж будь-коли з часів Карибської кризи".

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Карибська криза – це 13-денне протистояння між урядами Сполучених Штатів і Радянського Союзу в 1962 році.

Під час Карибської кризи американці розмістили ядерні ракети в Італії та Туреччині, а СРСР розмістив ядерні ракети на Кубі.

"Це проблеми недалекого майбутнього", – додав Сунак, відзначивши також нещодавню кібератаку Китаю, спрямовану на членів парламенту, і російські отруєння у Великій Британії.

Минулого тижня Міністерство оборони Росії анонсувало навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, які викликали засудження західних держав.

Після цього Міністерство оборони Білорусі оголосило про "раптову перевірку" засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї – слідом за аналогічним оголошенням Росії.