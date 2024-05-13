Сунак: Мир ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо со времен Карибского кризиса

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предупредил, что мир впервые за много лет приблизился к ядерной эскалации из-за поведения главы России Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Он выделил Россию, Иран, Северную Корею и Китай как государства, работающие над подрывом ценностей Великобритании.

Говоря конкретно о хозяине Кремля Владимире Путине, он заявил, что "безрассудство российского лидера приблизило нас к опасной ядерной эскалации больше, чем когда-либо со времен Карибского кризиса".

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Карибский кризис – это 13-дневное противостояние между правительствами Соединенных Штатов и Советского Союза в 1962 году.

Во время Карибского кризиса американцы разместили ядерные ракеты в Италии и Турции, а СССР разместил ядерные ракеты на Кубе.

"Это проблемы недалекого будущего", – добавил Сунак, отметив также недавнюю кибератаку Китая, направленную на членов парламента, и российские отравления в Великобритании.

На прошлой неделе Министерство обороны России анонсировало учения по применению нестратегического ядерного оружия, которые вызвали осуждение западных государств.

После этого Министерство обороны Беларуси объявило о "внезапной проверке" средств-носителей нестратегического ядерного оружия – вслед за аналогичным объявлением России.