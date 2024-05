Кулеба після зустрічі з Вучичем підтримав членство Сербії в ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Белграда зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем, з яким обговорив двосторонні відносини та європейську інтеграцію.

Про це, як пише "Європейська правда", Кулеба повідомив у Twitter (X).

Під час зустрічі голова МЗС подякував президенту Сербії за згоду провести українсько-сербський бізнес-форум, а також відновити роботу сербського посольства в Україні вперше з березня 2022 року.

"Ми також обговорили шлях наших країн до Європейського Союзу. Проєкт об'єднаної Європи буде повним лише з приєднанням Східної Європи та Західних Балкан", – додав він, говорячи про майбутнє членство України та Сербії в ЄС.

Реклама:

I was received by President of the Republic of Serbia @AVucic to build on their productive dialogue with President @ZelenskyyUa and to follow up on previous agreements between the two leaders.



We discussed a variety of bilateral issues. We are grateful to the Serbian President… pic.twitter.com/RRlZvF07zA