Кулеба после встречи с Вучичем поддержал членство Сербии в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Белград встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем, с которым обсудил двусторонние отношения и европейскую интеграцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кулеба сообщил в Twitter (X).

Во время встречи глава МИД поблагодарил президента Сербии за согласие провести украинско-сербский бизнес-форум, а также возобновить работу сербского посольства в Украине впервые с марта 2022 года.

"Мы также обсудили путь наших стран в Европейский Союз. Проект объединенной Европы будет полным только с присоединением Восточной Европы и Западных Балкан", – добавил он, говоря о будущем членстве Украины и Сербии в ЕС.

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I was received by President of the Republic of Serbia @AVucic to build on their productive dialogue with President @ZelenskyyUa and to follow up on previous agreements between the two leaders.



We discussed a variety of bilateral issues. We are grateful to the Serbian President… pic.twitter.com/RRlZvF07zA — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2024

Сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой прибыли в Белград в воскресенье, что стало первым визитом украинского чиновника в Сербию с начала полномасштабной агрессии России.

Сербия, союзница РФ на Балканах, неоднократно осуждала вторжение России в Украину в ООН и на других международных форумах, но отказалась присоединиться к международным санкциям против Кремля.

С 2022 года сербский президент Вучич трижды встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским во время международных мероприятий за рубежом, последний раз – на саммите "Украина – Балканы" в Тиране в феврале.