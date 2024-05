Кулеба после встречи с Вучичем поддержал членство Сербии в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Белград встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем, с которым обсудил двусторонние отношения и европейскую интеграцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кулеба сообщил в Twitter (X).

Во время встречи глава МИД поблагодарил президента Сербии за согласие провести украинско-сербский бизнес-форум, а также возобновить работу сербского посольства в Украине впервые с марта 2022 года.

"Мы также обсудили путь наших стран в Европейский Союз. Проект объединенной Европы будет полным только с присоединением Восточной Европы и Западных Балкан", – добавил он, говоря о будущем членстве Украины и Сербии в ЕС.

I was received by President of the Republic of Serbia @AVucic to build on their productive dialogue with President @ZelenskyyUa and to follow up on previous agreements between the two leaders.



We discussed a variety of bilateral issues. We are grateful to the Serbian President… pic.twitter.com/RRlZvF07zA