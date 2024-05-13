Франція планує виробництво низьковуглецевих добрив, щоб зменшити залежність від імпорту РФ

У Франції оголосили про проєкт з виробництва декарбонізованих азотних добрив з метою зниження залежності від російського імпорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Це перший у світі крок до декарбонізації нашого сільського господарства та продовольчого суверенітету, який дозволить уникнути викидів майже мільйона тонн CO2 на рік і скоротити імпорт азотних добрив на 30%", – заявив в інтерв'ю газеті La Tribune заступник міністра промисловості та енергетики Ролан Лескюр.

Доступ фермерів до цього виду добрив став головною проблемою з початку війни в Україні, оскільки Росія та Білорусь разом є найбільшими постачальниками до ЄС.

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Ця продукція значною мірою залежить від природного газу і стала символом залежності ЄС від Москви.

Згідно з нещодавнім звітом Євростату, скраплений природний газ і добрива – єдині статті російського імпорту, які не зменшуються. Хоча цього року спостерігається тенденція до зниження, азотні добрива все ще становлять майже третину загального імпорту ЄС.

Завдяки консорціуму інвесторів-засновників з ЄС іспанська компанія FertigHy обрала Францію, щоб позиціонувати себе як лідера у виробництві низьковуглецевих добрив.

До складу консорціуму входять виробники з енергетичного та агропродовольчого секторів, зокрема іспанська компанія RIC Energy, що спеціалізується на сонячній енергетиці, італійська інжинірингова компанія Maire Tecnimont, німецький концерн Siemens Financial Services, французька група з торгівлі сільськогосподарською продукцією In Vivo, група Soufflet і голландська пивоварна компанія Heineken.

Такий багатонаціональний склад учасників підштовхнув деякі французькі ЗМІ перейменувати проєкт на "Аеробус добрив", натхненний назвою багатонаціонального аерокосмічного консорціуму.

Капітальні витрати на проєкт становлять 1,3 мільярда євро, а його метою є щорічне виробництво 500 000 тонн азотних добрив з 2030 року на заводі в регіоні О-де-Франс. Будівництво має розпочатися у 2027 році.

За даними FertigHy, завод задовольнятиме близько 10% споживання сільськогосподарського сектору Франції. Після французького заводу FertigHy планує побудувати другий завод в Іспанії.

Виробництво добрив є енергоємним, і амбіції FertigHy полягають у тому, щоб відповідати цілям ЄС щодо декарбонізації та Європейській стратегії щодо добрив, представленій у листопаді 2022 року.

Документ закликає ЄС позбутися залежності від російських добрив, інвестуючи в інновації у виробництво, зроблене в Європі, і розробляючи альтернативи з використанням хімічного азоту.

FertigHy хоче замінити водень – ключовий елемент у виробництві азотних добрив, який зараз виробляється з природного газу, на водень, вироблений з електроенергії.

Завод, який спочатку планувалося побудувати в Іспанії, буде побудований у Франції і використовуватиме електроенергію, вироблену з ядерних та відновлюваних джерел, викидаючи при цьому знижений рівень CO2.

У своїй промові про Європу в Сорбонні 25 квітня Емманюель Макрон натякнув на цей проект, оголосивши, що "епоха, коли Європа купувала свої енергоносії та добрива в Росії [...] закінчилася".

ЗМІ раніше повідомили, що Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт СПГ з Росії, хоча повне ембарго не планується.