Франция планирует производство низкоуглеродных удобрений, чтобы уменьшить зависимость от импорта РФ

Во Франции объявили о проекте по производству декарбонизированных азотных удобрений с целью снижения зависимости от российского импорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Это первый в мире шаг к декарбонизации нашего сельского хозяйства и продовольственного суверенитета, который позволит избежать выбросов почти миллиона тонн CO2 в год и сократить импорт азотных удобрений на 30%", – заявил в интервью газете La Tribune заместитель министра промышленности и энергетики Ролан Лескюр.

Доступ фермеров к этому виду удобрений стал главной проблемой с начала войны в Украине, поскольку Россия и Беларусь вместе являются крупнейшими поставщиками в ЕС.

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Эта продукция в значительной степени зависит от природного газа и стала символом зависимости ЕС от Москвы.

Согласно недавнему отчету Евростата, сжиженный природный газ и удобрения – единственные статьи российского импорта, которые не уменьшаются. Хотя в этом году наблюдается тенденция к снижению, азотные удобрения все еще составляют почти треть общего импорта ЕС.

Благодаря консорциуму инвесторов-учредителей из ЕС испанская компания FertigHy выбрала Францию, чтобы позиционировать себя как лидера в производстве низкоуглеродных удобрений.

В состав консорциума входят производители из энергетического и агропродовольственного секторов, в частности испанская компания RIC Energy, специализирующаяся на солнечной энергетике, итальянская инжиниринговая компания Maire Tecnimont, немецкий концерн Siemens Financial Services, французская группа по торговле сельскохозяйственной продукцией In Vivo, группа Soufflet и голландская пивоваренная компания Heineken.

Такой многонациональный состав участников подтолкнул некоторые французские СМИ переименовать проект в "Аэробус удобрений", вдохновленный названием многонационального аэрокосмического консорциума.

Капитальные затраты на проект составляют 1,3 миллиарда евро, а его целью является ежегодное производство 500 000 тонн азотных удобрений с 2030 года на заводе в регионе О-де-Франс. Строительство должно начаться в 2027 году.

По данным FertigHy, завод будет удовлетворять около 10% потребления сельскохозяйственного сектора Франции. После французского завода FertigHy планирует построить второй завод в Испании.

Производство удобрений является энергоемким, и амбиции FertigHy заключаются в том, чтобы соответствовать целям ЕС по декарбонизации и Европейской стратегии по удобрениям, представленной в ноябре 2022 года.

Документ призывает ЕС избавиться от зависимости от российских удобрений, инвестируя в инновации в производство, сделанное в Европе, и разрабатывая альтернативы с использованием химического азота.

FertigHy хочет заменить водород – ключевой элемент в производстве азотных удобрений, который сейчас производится из природного газа, на водород, произведенный из электроэнергии.

Завод, который первоначально планировалось построить в Испании, будет построен во Франции и будет использовать электроэнергию, произведенную из ядерных и возобновляемых источников, выбрасывая при этом сниженный уровень CO2.

В своей речи о Европе в Сорбонне 25 апреля Эмманюэль Макрон намекнул на этот проект, объявив, что "эпоха, когда Европа покупала свои энергоносители и удобрения в России [...] закончилась".

СМИ ранее сообщили, что Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, среди прочего, ограничения на импорт СПГ из России, хотя полное эмбарго не планируется.