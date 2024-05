Кулеба обсудил с главой МИД Литвы, как ускорить военную помощь Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 13 мая сообщил о телефонном разговоре с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом, посвященном в частности военной поддержке Украины.

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Глава МИД отметил, что обсудил с Ландсбергисом ситуацию на фронте и договорился о "ряде совместных шагов в сотрудничестве с третьими странами для ускорения предоставления военной помощи Украине".

"Также обсудили принятие переговорной базы, необходимой для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также подготовку к саммиту мира в Швейцарии и Вашингтонскому саммиту НАТО", – добавил Кулеба.

