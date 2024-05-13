Стало известно, когда выйдут мемуары Меркель

Мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель выйдут в ноябре 2024 года.

Об этом 13 мая объявил издательский дом Kiepenheuer & Witsch, сообщает "Европейская правда".

Книгу под названием Freiheit ("Свобода") объемом почти 700 страниц бывшая канцлер Германии написала в соавторстве с многолетней помощницей и советницей Беатой Бауманн.

"Для меня свобода заключается в том, чтобы не прекращать учиться, не стоять на месте, а иметь возможность идти дальше, даже после ухода из политики", – цитирует издательство Меркель.

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Мемуары выйдут 26 ноября и, по словам Kiepenheuer & Witsch, будут доступны в более чем 30 странах, но пока не уточняется, где именно.

На сайте издательства бумажную книгу уже можно предзаказать за 42 евро, а электронную – за 30 евро.

Ангела Меркель стала первой женщиной на посту федерального канцлера Германии, которую занимала с 2005 по 2021 год. За время пребывания на посту она считалась одной из самых влиятельных политиков Европы и мира.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину Меркель начали резко критиковать за политику умиротворения России, все большую зависимость от российского газа и отказ признать свои ошибки на посту.

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