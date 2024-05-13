На границе с Беларусью мигрант ограбил польского пограничника

На польско-белорусской границе возле села Черемха, что в Подляском воеводстве, мигрант похитил у служащего Пограничной службы Польши радиотелефон через заградительный забор.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Инцидент произошел еще 9 мая, но информацию о нем только сейчас подтвердила пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии Сухопутных войск Польши майор Магдалена Кощинская.

По ее словам, солдат пограничного патруля хотел снять так называемый маркер – отметку, которой контрабандисты отмечают пути пересечения границы для мигрантов, – который он заметил на стальной трубе забора.

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В этот момент мигрант подбежал к польскому пограничнику с другой стороны забора на границе, просунул руки сквозь заграждение и выхватил радиотелефон, прикрепленный к его жилету.

"Солдат попытался отобрать рацию, но мигрант убежал", – добавила Кощинская.

Пограничник сразу сообщил об инциденте, и радиотелефон выключили. Версию событий подтвердили по видео с камер наблюдения возле места инцидента, уточняет RMF FM.

В прошлом месяце, напомним, среди мигрантов, которые пытаются перейти границу Беларуси с Польшей, польские пограничники обнаружили женщину с новорожденным младенцем.

Тем временем Варшава начинает работу над дальнейшим укреплением всей восточной границы, поскольку страна сталкивается с растущей "гибридной войной" в виде нелегальной миграции из Беларуси.