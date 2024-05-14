Дуда объяснил, почему у Польши нет возможности передать Украине Patriot

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не имеет возможности для передачи Украине системы Patriot, поскольку сама только начинает получать заказанные комплексы.

Как пишет "Европейская правда", об этом Дуда сказал во время экономического форума в Катаре, сообщает PAP.

Комментируя возможность предоставить Украине Patriot, он отметил, что Польша получает первые элементы этой системы, которые были заказаны семь лет назад.

"Сейчас трудно говорить о предоставлении Украине Patriot, когда по сути мы еще не имеем этих систем для нужд противовоздушной обороны Польши", – отметил польский президент.

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Он также назвал "неизбежным" новое наступление российских оккупационных войск в Украине.

"Российское наступление приближается, его почти не избежать", – сказал Дуда, добавив, что он возможен в ближайшие недели.

Дуда также подчеркнул, что России "нельзя дать победить в Украине".

Ранее польский премьер Дональд Туск сказал, что Польша не имеет резервов для передачи Украине комплекса Patriot, но пообещал помочь другими средствами для усиления противовоздушной обороны.

Кроме того, Дуда на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе обсуждал передачу Украине советских ракет для систем противовоздушной обороны.