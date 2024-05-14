Нещасний випадок на шахті у Польщі: двоє гірників загинули, одного ще шукають

З чотирьох гірників, які вважалися зниклими після поштовхів на одній з шахт у польській Сілезії, одного врятували, ще двох знайшли мертвими і одного продовжують шукати.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Одного з гірників, які спершу вважались зниклими, врятували і підняли на поверхню. Згодом знайшли двох його загиблих колег. Місцеперебування останнього ще невідоме.

Також уточнили, що 9 з 11 шахтарів, які евакуювалися одразу після нещасного випадку, потребували госпіталізації з різними травмами.

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Умови на місці аварії складні, рятувальники пробираються через завал туди, де може бути останній зі зниклих гірників.

Нагадаємо, поштовхи сталися вночі 14 травня на шахті у Мисловіце, за уточненою інформацією – на глибині 870 метрів. У небезпечній зоні перебували 15 шахтарів, з них 11 змогли вибратися, а чотирьох вважали зниклими.

Це вже другий нещасний випадок на копальнях у Польщі за останні дні. В ніч проти 10 травня на іншій шахті загинув гірник, який впав у конвеєр.