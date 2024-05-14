У Польщі після аварії на шахті шукають чотирьох гірників

Після поштовхів на шахті у польській Сілезії цієї ночі зникли четверо гірників, триває рятувальна операція.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Поштовхи сталися на шахті у Мисловіце о 3:30 ночі за місцевим часом на глибині 665 метрів.

Як розповіла речниця Польської гірничної групи, у зоні небезпеки тоді працювали 15 осіб. Одинадцять змогли вийти неушкодженими, четверо людей зникли.

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У шахті триває пошуково-рятувальна операція.

Це вже другий нещасний випадок на копальнях у Польщі за останні дні. В ніч проти 10 травня на іншій шахті загинув гірник, який впав у конвеєр.

Також за ці дні сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік від Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.

В уряді не стали виключати, що частина з них можуть бути проявом ворожої діяльності.