У Польщі після аварії на шахті шукають чотирьох гірників
Після поштовхів на шахті у польській Сілезії цієї ночі зникли четверо гірників, триває рятувальна операція.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Поштовхи сталися на шахті у Мисловіце о 3:30 ночі за місцевим часом на глибині 665 метрів.
Як розповіла речниця Польської гірничної групи, у зоні небезпеки тоді працювали 15 осіб. Одинадцять змогли вийти неушкодженими, четверо людей зникли.
У шахті триває пошуково-рятувальна операція.
Це вже другий нещасний випадок на копальнях у Польщі за останні дні. В ніч проти 10 травня на іншій шахті загинув гірник, який впав у конвеєр.
Також за ці дні сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік від Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.
В уряді не стали виключати, що частина з них можуть бути проявом ворожої діяльності.