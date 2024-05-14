Несчастный случай на шахте в Польше: двое горняков погибли, одного еще ищут
Из четырех горняков, которые считались пропавшими после толчков на одной из шахт в польской Силезии, одного спасли, еще двух нашли мертвыми и одного продолжают искать.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Одного из горняков, которые сначала считались пропавшими, спасли и подняли на поверхность. Впоследствии нашли тела двух его погибших коллег. Местонахождение последнего еще неизвестно.
Также уточнили, что 9 из 11 шахтеров, которые эвакуировались сразу после несчастного случая, потребовалась госпитализация с различными травмами.
Условия на месте аварии сложные, спасатели пробираются через завал туда, где может быть последний из пропавших горняков.
Напомним, толчки произошли в ночь на 14 мая на шахте в Мысловице, по уточненной информации – на глубине 870 метров. В опасной зоне находились 15 шахтеров, из них 11 смогли выбраться, а четырех считали пропавшими.
Это уже второй несчастный случай на шахтах в Польше за последние дни. В ночь на 10 мая на другой шахте погиб горняк, упав в конвейер.