Несчастный случай на шахте в Польше: двое горняков погибли, одного еще ищут

Из четырех горняков, которые считались пропавшими после толчков на одной из шахт в польской Силезии, одного спасли, еще двух нашли мертвыми и одного продолжают искать.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Одного из горняков, которые сначала считались пропавшими, спасли и подняли на поверхность. Впоследствии нашли тела двух его погибших коллег. Местонахождение последнего еще неизвестно.

Также уточнили, что 9 из 11 шахтеров, которые эвакуировались сразу после несчастного случая, потребовалась госпитализация с различными травмами.

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Условия на месте аварии сложные, спасатели пробираются через завал туда, где может быть последний из пропавших горняков.

Напомним, толчки произошли в ночь на 14 мая на шахте в Мысловице, по уточненной информации – на глубине 870 метров. В опасной зоне находились 15 шахтеров, из них 11 смогли выбраться, а четырех считали пропавшими.

Это уже второй несчастный случай на шахтах в Польше за последние дни. В ночь на 10 мая на другой шахте погиб горняк, упав в конвейер.