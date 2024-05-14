В МИД Польши создали должность уполномоченного по противодействию дезинформации РФ

В Министерстве иностранных дел Польши создали должность уполномоченного по вопросам международной дезинформации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM.

Эта должность была создана в рамках защиты Польши от гибридной войны, которую ведет Россия против Запада.

Уполномоченным стал Томаш Хлонь – опытный дипломат, который возглавлял польские миссии в Эстонии и Словакии, а также работал в постоянном представительстве при НАТО. Он также был уполномоченным по организации саммита Альянса в Варшаве.

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Его основными задачами на должности уполномоченного по вопросам международной дезинформации будут, во-первых, выявление контента, направленного на дезинформацию. Во-вторых, оценка и определение того, как и насколько широкое влияние имеют дезинформационные сообщения, а также откуда они поступают.

Также в сферу его полномочий будет входить принятие решений, как бороться с дезинформацией.

"Одной из лучших форм оружия против дезинформации является информация", – пояснил Павел Вронский из Министерства иностранных дел.

Он добавил, что нынешнюю дезинформационную деятельность России, а также других акторов, следует рассматривать как мировую информационную войну. Международные организации пытаются создать сети для противодействия ей. Например, в НАТО создана специальная структура для борьбы с дезинформацией.

Необходимость их создания он аргументировал примером из польско-чешского приграничья.

"Сеть под невинным названием Voice of Europe оказалась дезинформационной группой. Нужен офис и должностное лицо, которое бы объединяло всю деятельность внутри министерства и сотрудничало с международными организациями", – сказал Вронский.

Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт Voice of Europe использовался для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.

Кроме того, бельгийская прокуратура расследует возможное вмешательство России в предстоящие выборы в Европарламент на основании данных, которые предоставили разведывательные службы.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова недавно заявила, что исполнительный орган ЕС предлагает внести в 14-й пакет санкций платформу Voice of Europe, которая использовалась для вмешательства в европейские выборы.