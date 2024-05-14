Група Єрмака-Расмуссена оприлюднила план вступу України до НАТО до 2028 року

Члени міжнародної групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої є керівник Офісу президента Андрій Єрмак та ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, рекомендували встановити часові рамки прийому України в Альянс – не пізніше липня 2028 року.

Про це йдеться у звіті групи з обґрунтуванням необхідності та конкретними пропозиціями щодо майбутнього членства України в Альянс, передає "Європейська правда".

Документ пропонує низку рекомендацій, виконання яких має на меті зробити процес вступу України в НАТО "швидким і надійним".

У звіті йдеться про те, що "члени НАТО повинні запросити Україну розпочати переговори про вступ на майбутньому саміті у Вашингтоні, округ Колумбія, з чітким часовим проміжком членства – не пізніше липня 2028 року у разі виконання всіх установлених умов".

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"Надійна перспектива членства в НАТО є способом переконати Росію, що вона не виграє від ведення війни. Запрошення України зараз розпочати переговори про вступ – це спосіб дати чіткий сигнал Росії про необхідність припинити війну та дати Україні шанс на справедливий мир", – наголошується у звіті.

Також документ рекомендує зняття всіх застережень щодо типів звичайних озброєнь, що постачаються в Україну, і всіх застережень щодо способів їх використання проти військових цілей у Російській Федерації.

Міжнародна робоча група також наголошує на необхідності об’єднання мережі двосторонніх угод із безпеки між Україною та її партнерами в межах міжнародного договору (компакту). Зокрема, його мета – розбудова Збройних сил України, щоб вони могли до кінця десятиліття досягти розміру та структури, достатньо міцної для захисту від можливого нападу Росії в майбутньому та посилення колективної оборони НАТО.

Крім того, у групі пропонують, щоб члени Альянсу зобов’язалися витрачати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні, а також розблокування заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів і використання їх для підтримки України.

Нагадаємо, наприкінці січня в Офісі президента провели установче засідання робочої групи щодо безпекових питань і євроінтеграції України; до її складу увійшли більше десятка експосадовців та профільних експертів, серед яких експрезидентка Литви Даля Грибаускайте, експрезидент Польщі Александр Квасневський, експрем’єр Британії Борис Джонсон.

Перша зустріч групи відбулася в онлайн-форматі, а Андерс Фог Расмуссен приїхав до Києва особисто.