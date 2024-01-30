В ОПУ розповіли про плани створити міжнародну групу для інтеграції України в НАТО

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен обговорюють ідею про створення міжнародної групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це згадали у комюніке Офісу президента за підсумками зустрічі Зеленського з Расмуссеном.

"Андерс Фог Расмуссен та Андрій Єрмак розповіли президенту про плани щодо створення міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України. Володимир Зеленський висловив сподівання, що ця робоча група сприятиме інтеграції нашої країни у євроатлантичний безпековий простір", – зазначають у тексті.

Інших деталей про цей можливий формат наразі не повідомляють.

Нагадаємо, Андерс Фог Расмуссен раніше брав участь у розробці так званого Kyiv Security Compact, а у другій половині 2023 року був серед тих, хто просував ідею вступу України в НАТО "частинами".

Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що не вважає цю ідею реалістичною.

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