Группа Ермака-Расмуссена обнародовала план вступления Украины в НАТО до 2028 года

Члены международной группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, сопредседателями которой являются руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, рекомендовали установить временные рамки приема Украины в Альянс – не позднее июля 2028 года.

Об этом говорится в отчете группы с обоснованием необходимости и конкретными предложениями относительно будущего членства Украины в Альянсе, передает "Европейская правда".

Документ предлагает ряд рекомендаций, выполнение которых имеет целью сделать процесс вступления Украины в НАТО "быстрым и надежным".

В отчете говорится о том, что "члены НАТО должны пригласить Украину начать переговоры о вступлении на предстоящем саммите в Вашингтоне с четким временным промежутком членства – не позднее июля 2028 года в случае выполнения всех установленных условий".

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"Надежная перспектива членства в НАТО является способом убедить Россию, что она не выиграет от ведения войны. Приглашение Украины сейчас начать переговоры о вступлении – это способ дать четкий сигнал России о необходимости прекратить войну и дать Украине шанс на справедливый мир", – отмечается в отчете.

Также документ рекомендует снятие всех оговорок относительно типов обычных вооружений, поставляемых в Украину, и всех оговорок относительно способов их использования против военных целей в Российской Федерации.

Международная рабочая группа также подчеркивает необходимость объединения сети двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и ее партнерами в рамках международного договора (компакта). В частности, его цель – развитие Вооруженных сил Украины, чтобы они могли до конца десятилетия достичь размера и структуры, достаточно прочной для защиты от возможного нападения России в будущем и усиления коллективной обороны НАТО.

Кроме того, в группе предлагают, чтобы члены Альянса обязались тратить 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине, а также разблокирование замороженных российских активов на 300 млрд долларов и использование их для поддержки Украины.

Напомним, в конце января в Офисе президента провели учредительное заседание рабочей группы по вопросам безопасности и евроинтеграции Украины; в ее состав вошли более десятка экс-чиновников и профильных экспертов, среди которых экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-премьер Британии Борис Джонсон.

Первая встреча группы состоялась в онлайн-формате, а Андерс Фог Расмуссен приехал в Киев лично.