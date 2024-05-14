ЕС направит сотни пожарных в уязвимые страны перед сезоном лесных пожаров

Планы Европейского Союза на предстоящий сезон лесных пожаров включают развертывание сотен пожарных в наиболее уязвимых странах-членах, а также создание парка пожарных самолетов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

В частности, этим летом 556 пожарных из 12 стран будут стратегически размещены в ключевых точках Европы, таких как Франция, Греция, Португалия и Испания.

Кроме того, ЕС собрал специальный флот пожарных самолетов, состоящий из 28 самолетов и четырех вертолетов, размещенных в десяти странах-членах ЕС, для тушения пожаров.

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Комиссия также выделила в общей сложности 600 миллионов евро на финансирование будущего приобретения 12 новых пожарных самолетов, которые будут распределены между шестью странами-членами ЕС.

Также планируется приобрести несколько вертолетов для усиления воздушного пожарного флота ЕС.

Напомним, Греция 7 апреля повысила уровень угрозы из-за лесных пожаров до второго самого высокого.

Греция зафиксировала рекордную среднюю температуру зимой в 11,8 градуса по Цельсию, а с начала апреля температура была чрезвычайно высокой.

Как и во многих других частях Средиземноморья, прошлым летом Греция пострадала от сильной жары. 20 человек погибли и почти 175 тысяч гектаров земли сгорели в пожарах.