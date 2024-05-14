В Совете Европы обеспокоены намерениями Словакии ограничить СМИ и общественные организации

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти в письме к вице-спикеру парламента Словакии Петеру Жиге выразил обеспокоенность относительно возможного принятия законопроектов о реформе общественного вещателя и о гражданском обществе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В письме О'Флаэрти призвал словацких парламентариев отклонить поправку к закону о неприбыльных организациях как потенциально "несовместимую с законодательством ЕС, в частности на основании неоправданного вмешательства в право на свободу собраний".

Он в частности критикует требование для неправительственных организаций маркировать себя как "организации с иностранной поддержкой" в случае получения более 5000 евро из-за рубежа и право Министерства внутренних дел распускать организации, которые не выполняют этого требования.

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Комиссар Совета Европы также раскритиковал предложенные реформы общественного вещателя RTVS, которые предусматривают разрешение правительства Словакии назначать людей в его руководящий совет, а также предоставление правительству большего контроля над его редакционной политикой.

Он попросил депутатов "внимательно рассмотреть беспокойство, что элементы законопроекта могут подорвать гарантии операционной или редакционной независимости общественного вещателя".

Поправка в отношении неправительственных организаций – которую критиковали за сходство с российской – сейчас находится на втором чтении в комитете парламента Словакии и, по информации Politico, может быть смягчена перед вынесением на голосование.

Что же касается RTVS, то коалиционное правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо одобрило реформу общественного вещания 24 апреля и она, как ожидается, будет принята парламентом уже в июне.