Немецкий производитель оружия хочет выпускать автоматы под советский калибр

Немецкий производитель оружия Heckler & Koch (H&K) хочет расширить свой ассортимент, включив в него автоматы и пулеметы под патроны бывшего Варшавского договора.

Об этом представитель компании рассказал изданию Welt, сообщает "Европейская правда".

H&K недавно объявила, что почти весь ассортимент продукции традиционной немецкой компании сейчас используется в Украине благодаря поставкам из Германии и других стран НАТО. Например, H&K поставляет пистолеты (SFP9) и пулеметы (MG5) в координации с федеральным правительством.

С целью расширения своего бизнеса, в дополнение к мегазаказу на новую штурмовую винтовку Бундесвера G95, H&K также хочет расширить свой ассортимент винтовок, включив в него восточные калибры в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Штурмовая винтовка H&K HK132E уже разработана под патрон Калашникова калибра 7,62 миллиметра на 39 миллиметров.

Реклама:

Представитель H&K сослался на опыт эксплуатации украинских спецназовцев. Он показал важность калибров бывшего Варшавского договора.

"Есть соответствующие потребности, поэтому концептуальные исследования уже начались", – сказал представитель компании. Есть проекты разработок, но пока нет производства.

Однако оружие калибров НАТО имеет фундаментальный приоритет в разработке, подчеркивают в H&K.

Напомним, с 1 января по 27 марта правительство Германии одобрило экспорт военных товаров на сумму не менее 4,89 млрд евро – почти три четверти этой суммы, 72% или 3,54 млрд евро, предназначено для Украины.