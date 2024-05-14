Президент Грузии призывает отменить закон об "иноагентах" из-за выборов

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что протестующие против закона об "иноагентах" могут добиться его отмены, воспользовавшись голосом на предстоящих парламентских выборах в октябре этого года.

Об этом она сказала в интервью ведущей CNN Кристиан Аманпур, сообщает "Европейская правда".

Зурабишвили признала в интервью, что после принятия парламентом Грузии законопроекта об "иноагентах" в третьем чтении существует "много беспокойств".

"Путь и место, где мы можем все это изменить, – это выборы в октябре... И мы должны использовать эту мобилизацию общества и эту консолидацию политических партий, чтобы пойти и выиграть эти выборы", – добавила она.

Реклама:

Президент Грузии также подтвердила, что наложит вето на закон, но правящее большинство в грузинском парламенте имеет достаточно голосов, чтобы его преодолеть.

Напомним, парламент Грузии 14 мая большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал массовые протесты, в третьем, финальном чтении.

Из-за своего сходства с российским законом об "иноагентах" инициатива партии власти "Грузинская мечта" вызвала острую критику Запада и части грузинского общества, которое устраивает регулярные протесты у здания парламента.

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джим О'Брайен уже предупредил, что Грузию могут ждать финансовые ограничения в случае, если закон об "иноагентах" не будет приведен в соответствие со стандартами ЕС.

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Грузия продолжит сопротивление. Удастся ли протестам спасти европейский курс Тбилиси?