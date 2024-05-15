Задержанную в Венгрии итальянку поместят под домашний арест в Будапеште

Венгерский апелляционный суд в среду удовлетворил просьбу итальянской антифашистской активистки о переводе ее из тюрьмы под домашний арест в Будапеште в ожидании суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Суд удовлетворил просьбу Иларии Салис после уплаты залога в размере около 40 000 евро. Салис сможет покидать домашний арест только по специальному разрешению суда и будет находиться под наблюдением электронного браслета, добавили в суде.

Апелляция была подана адвокатами Салис в конце марта после того, как судья отказал ей в домашнем аресте как в Венгрии, так и в Италии.

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил удовлетворение решением венгерского суда, объявив его во время часа вопросов к правительству в нижней палате парламента.

39-летняя учительница итальянского языка была арестована в венгерской столице в прошлом году после того, как ее заподозрили в причастности к нападениям на участников празднования Дня памяти Венгрии.

Это событие происходит ежегодно 11 февраля. Ультраправые активисты отмечают неудачную попытку нацистских и союзных венгерских солдат прорваться из Будапешта во время осады города Красной армией в 1945 году.

Салис, которая сейчас баллотируется на выборах в Европейский парламент 8-9 июня от Альянса зеленых и левых (AVS), обвиняют в покушении на убийство за то, что она якобы была частью группы антифашистов, которые напали на людей, которые, по их мнению, были связаны с ультраправым "Днем чести".

Женщину несколько раз приводили в суд на цепи со скованными руками и лодыжками, что вызвало шок в Италии, хотя Будапешт заявил, что это стандартная процедура для его заключенных.

Венгерский прокурор запросил для Салис срок заключения в 11 лет, но отец Салис заявил, что ей грозит до 24 лет заключения по обвинению в покушении на убийство.

Правительство Венгрии неоднократно защищало свое отношение к итальянской активистке, которую удерживают в тюрьме, после того, как ее изображение в кандалах и цепях также вызвало официальные протесты со стороны итальянского правительства.