Зеленський розповів прем'єру Португалії про ситуацію на фронті в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, під час якої, зокрема, йшлося про поточну ситуацію на фронті.

Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що вся увага зараз зосереджена на поточних оборонних операціях і контактах з військовими, що вимагає відкладення всіх закордонних візитів.

Крім того, під час розмови йшлося про запланований саміт миру, в якому португальський прем’єр підтвердив свою участь.

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"Я вдячний прем'єр-міністру Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки саміту миру", – додав Зеленський.

Як відомо, 17 травня Зеленський мав відвідати Іспанію, зокрема, для зустрічі з очільником уряду Педро Санчесом і підписання нової двосторонньої угоди про безпеку.

Однак 15 травня ЗМІ повідомили, що Зеленський скасував свій візит до Іспанії та до Португалії через складну ситуацію на фронті.