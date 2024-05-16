Зеленский рассказал премьеру Португалии о ситуации на фронте в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, во время которого, в частности, речь шла о текущей ситуации на фронте.

Об этом Зеленский написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что все внимание сейчас сосредоточено на текущих оборонительных операциях и контактах с военными, что требует отложения всех зарубежных визитов.

Кроме того, во время разговора речь шла о запланированном саммите мира, в котором португальский премьер подтвердил свое участие.

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"Я благодарен премьер-министру Монтенегру за подтверждение участия Португалии и заверения, что его страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки саммита мира", – добавил Зеленский.

Как известно, 17 мая Зеленский должен был посетить Испанию, в частности, для встречи с главой правительства Педро Санчесом и подписания нового двустороннего соглашения о безопасности.

Однако 15 мая СМИ сообщили, что Зеленский отменил свой визит в Испанию и в Португалию из-за сложной ситуации на фронте.