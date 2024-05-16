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Блінкену показали виробництво українських FPV дронів

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Новини — Четвер, 16 травня 2024, 07:17 — Ірина Кутєлєва

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Україну відвідав одне з місць, де виробляються безпілотники.

Про це у Twitter (X) написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр назвав це "історичним візитом для нашої команди та українських виробників оборонних технологій".

"Делегація (США – Ред.) побачила, як створюються українські інновації – FPV дрони та ударні коптери", – зазначив Федоров.

Напередодні Блінкен оголосив, що США нададуть додаткові 2 млрд доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського ОПК та фінансування закупівлі зброї. 

Він також заявив, що підтримка Сполученими Штатами України спрямована на її стратегічний успіх, та прямо сказав, що Україна має перемогти у війні. 

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США Війна з РФ
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