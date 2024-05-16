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Блинкену показали производство украинских FPV дронов

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Новости — Четверг, 16 мая 2024, 07:17 — Ирина Кутелева

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину посетил одно из мест, где производятся беспилотники.

Об этом в Twitter (X) написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр назвал это "историческим визитом для нашей команды и украинских производителей оборонных технологий".

"Делегация (США – Ред.) увидела, как создаются украинские инновации – FPV дроны и ударные коптеры", – отметил Федоров.

Накануне Блинкен объявил, что США предоставят дополнительные 2 млрд долларов в виде взноса в новосозданный фонд, целью которого будет развитие украинского ОПК и финансирование закупки оружия.

Он также заявил, что поддержка Соединенными Штатами Украины направлена на ее стратегический успех, и прямо сказал, что Украина должна победить в войне.

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