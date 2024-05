Блинкену показали производство украинских FPV дронов

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину посетил одно из мест, где производятся беспилотники.

Об этом в Twitter (X) написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр назвал это "историческим визитом для нашей команды и украинских производителей оборонных технологий".

Met with @SecBlinken — jointly with @SpecRepUkraine @USAmbKyiv we've visited one of the drone’s production. A historic visit for our team and 🇺🇦 defense tech manufacturers. The delegation saw how Ukrainian innovations are made — FPV drones as well as strike copters. pic.twitter.com/JN6TJeJdgN

Реклама: