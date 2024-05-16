Спикер парламента Грузии возмутился участием иностранных министров в акции протеста в Тбилиси

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, представляющий правящую партию "Грузинская мечта", возмутился из-за участия министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии в акции протеста против скандального закона об "иноагентах".

Заявление Папуашвили опубликовал у себя в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По его словам, участие иностранных политиков в протестах – это "не просто недружественный жест", но и "симптом того, что российские власти передали часть своего мировоззрения своим самым ярым оппонентам".

"Обращение к группе взволнованной молодежи, возглавляемой радикальными оппозиционными партиями против правительства, и называние их "всем народом" – это поведение, которое вы ожидаете скорее от советских или российских пропагандистов, чем от министра иностранных дел страны-члена ЕС", – сказал Папуашвили.

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Он набросился с обвинениями в адрес стран Балтии, отметив, что "некоторые" в правительствах этих стран "слишком увлеклись собственной риторикой".

"Видение мира в черно-белых тонах привело их к состоянию, когда каждый, кто не копирует их риторику, автоматически становится врагом", – добавил Папуашвили.

Спикер убежден, что правительство Грузии давно доказало свою приверженность европейским и евроатлантическим ценностям и политике.

Он также попытался убедить, что принятие закона об "иноагентах" было необходимым, поскольку "Грузии приходится преодолевать драматические внешние вызовы в основном в одиночку".

"Одной из таких проблем являются неподотчетные иностранные деньги, которые свободно вливаются в политическую систему Грузии, в том числе в радикальные группировки. Новое законодательство о прозрачности иностранного влияния призвано решить эту проблему", – отметил Папуашвили.

Он считает, что протестуют против этого закона, те, "кого он затрагивает".

"Присоединение иностранных чиновников к этим протестам, при откровенном пренебрежении суверенитетом Грузии и дипломатической практикой, во имя "демократии и прав человека", это в лучшем случае лицемерие, а в худшем – подрывная деятельность. Грузия нуждается в друзьях и поддержке, а не в лицемерии и подрывной деятельности. Мы уже наелись этого с севера", – указал Папуашвили.

Накануне министры Литвы, Эстонии и Исландии присоединились к шествию, которое направлялось к грузинскому парламенту, а затем выступили перед противниками закона об "иноагентах". Появление европейских политиков на проспекте Руставели, где проходила акция, встретили аплодисментами.

Визит руководителей МИД в Грузию состоялся после того, как парламент одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния.

Из-за своего сходства с российским законом об "иноагентах" инициатива партии власти "Грузинская мечта" вызвала резкую критику Запада и части грузинского общества, которое устраивает регулярные протесты у здания парламента.

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