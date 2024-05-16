Розвідка Британії: Економіка України залишається стійкою попри два роки повномасштабної війни

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд стану економіки України та впливу на неї повномасштабної війни, яку розв’язала РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 16 травня.

Як зазначили у відомстві, незважаючи на атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, цілком ймовірно, що у 2024 році Україна побачить реальне економічне зростання на рівні близько 3%.

"Це продовжує тенденцію відновлення протягом воєнного часу, коли економіка України скоротилася приблизно на 29% у 2022 році, після чого, за даними Міжнародного валютного фонду, реальне економічне зростання становило 5% у 2023 році", – йдеться в огляді.

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Також у розвідці зазначили, що Національний банк України покращив річний прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік порівняно з 8,6%, які прогнозувалися раніше. У березні 2024 року інфляція в Україні знизилася до 3,2% в річному вимірі, посиливши тенденцію до зниження рівня інфляції з піка понад 26% у 2022 році.

Однак, йдеться в огляді, у другій половині 2024 року інфляція, ймовірно, зросте. НБУ прогнозує послаблення ефекту від високого тогорічного врожаю та подальше відновлення споживання, а також зростання витрат для бізнесу під час війни.

"Подальше поліпшення економічних умов в Україні майже напевно дасть змогу НБУ поступово знижувати базову процентну ставку. НБУ знизив базову відсоткову ставку до 13,5% на кінець квітня 2024 року порівняно з 14,5%, встановленими в березні 2024 року, і нижче за рівень воєнного часу у 25%", – йдеться в огляді.

Попередній огляд був присвячений тому, як російські ракетні удари руйнують українську культурну, історичну та релігійну спадщину.

Перед цим британська розвідка зазначила, що вважає малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.