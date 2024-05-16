Разведка Великобритании посвятила свой обзор состоянию экономики Украины и влиянию на нее полномасштабной войны, развязанной РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 16 мая.

Как отметили в ведомстве, несмотря на атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру, вполне вероятно, что в 2024 году Украина увидит реальный экономический рост на уровне около 3%.

"Это продолжает тенденцию восстановления в течение военного времени, когда экономика Украины сократилась примерно на 29% в 2022 году, после чего, по данным Международного валютного фонда, реальный экономический рост составил 5% в 2023 году", – говорится в обзоре.

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Также в разведке отметили, что Национальный банк Украины улучшил годовой прогноз инфляции до 8,2% на 2024 год по сравнению с 8,6%, которые прогнозировались ранее. В марте 2024 года инфляция в Украине снизилась до 3,2% в годовом измерении, усилив тенденцию к снижению уровня инфляции с пика более 26% в 2022 году.

Однако, говорится в обзоре, во второй половине 2024 года инфляция, вероятно, возрастет. НБУ прогнозирует ослабление эффекта от высокого прошлогоднего урожая и дальнейшее восстановление потребления, а также рост расходов для бизнеса во время войны.

"Дальнейшее улучшение экономических условий в Украине почти наверняка позволит НБУ постепенно снижать базовую процентную ставку. НБУ снизил базовую процентную ставку до 13,5% на конец апреля 2024 года по сравнению с 14,5%, установленными в марте 2024 года, и ниже уровня военного времени в 25%", – говорится в обзоре.

Предыдущий обзор был посвящен тому, как российские ракетные удары разрушают украинское культурное, историческое и религиозное наследие.

Перед этим британская разведка отметила, что считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.