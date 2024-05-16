Почему визит Блинкена в Украину выглядел “революционным”, но не до конца успешным

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину 14-15 мая был составлен так, что вполне мог бы стать историческим и знаковым. Таким, который вызвал бы только положительные впечатления.

Сигнал веры в Украину, который должен был бы послать его визит, был супермощным.

Но получилось не совсем успешно.

Очень подробно о результатах визита Блинкена – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко От гитары до победы: детали визита Блинкена в Украину, принесшего немало неожиданностей. Далее – краткое ее изложение.

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Визит Энтони Блинкена в Украину отличался беспрецедентной открытостью, вплоть до распространения Госдепом информации с деталями по безопасности.

Двухдневный визит позволил построить действительно наполненную программу.

Блинкен стал первым западным чиновником, выступавшим в Киеве в прямом эфире не из бомбоубежища, а из обычного зала, да еще и перед многочисленной аудиторией Киевского политехнического института. А в конце концов – еще и показал, что западным политикам в Украине можно даже отдыхать, и посетил столичный паб Barmen Dictat.

К тому же визит должен был послать Киеву сигналы о том, что для Вашингтона действительно важно.

Для этого Блинкен провел встречу с активистами, занимающимися антикоррупцией, судебной реформой и конфискацией российских активов.

Также руководитель американской дипломатии посетил мощности по производству беспилотников для ВСУ, и этот сигнал имел особое значение: дело в том, что США решили предоставить дополнительную финансовую помощь для производства вооружения в Украине, и объявил об этом именно Блинкен во время визита.

А еще – заехал на производство протезов для военных с ампутированными конечностями, посетил пиццерию Veterano, Майдан, мемориал погибшим воинам и другие места.

Хотя в США действительно планировали направить в Украину ряд публичных сигналов с помощью этого визита, но команда Энтони Блинкена не оказалась в этом слишком успешной.

Наиболее проблемным оказалось гитарное выступление Блинкена в киевском пабе, которое в украинских соцсетях (да и до американских медиа эта история также докатилась) вызвало настоящий взрыв возмущения из-за неуместности выбора времени и места для "развлекательной программы".

Сигнал о том, что Украина стала безопаснее, которые должен был бы послать поход Блинкена в паб, остался незамеченным абсолютным большинством украинских наблюдателей, так же, как и символичность выбора им песни под названием Rockin' in the Free World из альбома Freedom. А кроме того, без внимания осталось вступительное слово госсекретаря, где он говорил и о Харькове, и о тяжелом периоде для Украины. А Госдеп не сделал абсолютно ничего, чтобы объяснить, что он вкладывал совсем другое наполнение в этот перфоманс...

Словом, добрые намерения госсекретаря провалились и вызвали у украинской аудитории скорее возмущение.

Энтони Блинкен приезжал в Киев, конечно же, не для того, чтобы выступить в пабе или перед студентами. Он отвечает прежде всего за политический диалог, включая реформы. И именно в этой сфере Вашингтон сейчас имеет сигналы, которые для Киева являются неприятными и даже болезненными.

Дело в том, что после недавнего одобрения бюджета помощи Украине у американского правительства появился новый и эффективный инструмент: Белый дом должен давать деньги только в обмен на реформы.

Но публичных сигналов ни по реформам, ни по перестановкам в украинском правительстве госсекретарь не направил.

А вот в вопросе войны прозвучали заявления, которых мало кто ждал.

Едва ли не самым резонансным стало его заявление о том, что Украина должна победить в войне. И это не повторение ритуальных фраз. Наоборот, для представителя администрации Байдена это – довольно революционно.

Более подробно – в материале Сергея Сидоренко От гитары до победы: детали визита Блинкена в Украину, принесшего немало неожиданностей.