Туск скаржиться на погрози після замаху на Фіцо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після замаху на голову уряду Словаччини Роберта Фіцо напередодні також отримує погрози розправою.

Відповідний допис він опублікував у Twitter (X), пише "Європейська правда".

До свого твіта Туск прикріпив скриншот повідомлення, датованого 16:27 15 травня – тобто приблизно через півтори години після того, як у Словаччині стався замах на прем'єра Фіцо.

"Словаки сьогодні дали нам приклад, що робити з @donaldtusk, якщо він скасує ЦКП..." – йдеться в пості.

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Dużo tego było wczoraj. Wizja Polski. pic.twitter.com/948f3T02UJ — Donald Tusk (@donaldtusk) May 16, 2024

ЦКП – це Центральний комунікаційний порт, інфраструктурний мегапроєкт колишнього польського уряду з побудови нового аеропорту за 40 кілометрів від Варшави. В останні дні ЗМІ писали, що уряд Туска має намір відмовитись від нього через велику вартість, хоча окремі коаліційні партії публічно висловили підтримку ЦКП.

"Вчора цього було багато. Бачення для Польщі", – прокоментував повідомлення з погрозами Туск.

Нагадаємо, 71-річний Юрай Цинтула 15 травня кілька разів вистрелив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Замах стався після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. За даними ЗМІ, Цинтулі вже висунули звинувачення.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

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