Туск жалуется на угрозы после покушения на Фицо

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо накануне также получает угрозы.

Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

К своему твиту Туск прикрепил скриншот сообщения, датированного 16:27 15 мая – то есть примерно через полтора часа после того, как в Словакии произошло покушение на премьера Фицо.

"Словаки сегодня дали нам пример, что делать с @donaldtusk, если он отменит ЦКП..." – говорится в посте.

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Dużo tego było wczoraj. Wizja Polski. pic.twitter.com/948f3T02UJ — Donald Tusk (@donaldtusk) May 16, 2024

ЦКП – это Центральный коммуникационный порт, инфраструктурный мегапроект бывшего польского правительства по строительству нового аэропорта в 40 километрах от Варшавы. В последние дни СМИ писали, что правительство Туска намерено отказаться от него из-за большой стоимости, хотя отдельные коалиционные партии публично выразили поддержку ЦКП.

"Вчера этого было много. Видение для Польши", – прокомментировал сообщение с угрозами Туск.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

Покушение на Фицо осудили словацкие политики и мировые лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

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