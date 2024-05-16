Глава МИД Дании надел вышиванку, чтобы поздравить украинцев с праздником

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр в своем Twitter (X) разместил свою фотографию в вышиванке.

"Счастливого Дня вышиванки моим украинским друзьям", – написал он.

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Glædelig Visjivanka-dag til mine ukrainske venner / Happy Vyshyvanka Day to my Ukrainian friends 🇺🇦🇩🇰 pic.twitter.com/pAjmcCAey3 — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) May 16, 2024

Напомним, правительство Дании в четверг объявило о новом большом пакете военной помощи для Украины в размере 5,6 млрд крон (750 млн евро) – почти половина средств направлена на усиление противовоздушной обороны.

На усиление украинской противовоздушной обороны выделено около 2,4 миллиарда крон. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства на закупку артиллерийских орудий, гранат и противотанковых мин. Часть средств идет на обслуживание уже предоставленной техники, что имеет решающее значение для ее долгосрочного эффекта на поле боя.

Недавно премьер Дании Метте Фредериксен призвала другие европейские страны последовать примеру Германии и поставить Украине больше зенитно-ракетных комплексов Patriot.