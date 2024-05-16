У НАТО вважають, що Росія не має сил для стратегічного прориву на Харківщині

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі і голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер вважають, що наступ російських сил на півночі Харківської області не призведе до стратегічного прориву.

Про це, як пише "Європейська правда", вони заявили 16 травня за підсумками засідання Рада Україна-НАТО.

За словами Каволі, росіяни "не мають кількості (сил і засобів. – Ред.), необхідної для стратегічного прориву".

"Понад те, вони не мають навичок і спроможностей, щоб діяти в масштабах, необхідних для використання будь-якого прориву для отримання стратегічної переваги. Вони здатні досягати локальних успіхів, і дещо з цього вони вже зробили", – додав він.

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Голова ОЗС НАТО в Європі додав, що перебуває в тісному контакті з українськими колегами і "впевнений, що вони втримають оборону".

Своєю чергою очільник Військового комітету Альянсу наголосив, що ситуація на полі бою з наступом Росії на Харківщині "не змінилася до такої міри, щоб українська влада була готова сісти за стіл переговорів і почати переговори".

"Українські сили повернули собі 50% території, яку Росія захопила на початку війни. Тож зараз російські війська відвойовують цю територію, але це не є стратегічним просуванням, це не є стратегічним успіхом", – констатував Бауер.

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії також вважає малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.

На тлі наступу російських сил на півночі Харківської області Сполучені Штати анонсували додатковий пакет військової допомоги пізніше цього тижня.