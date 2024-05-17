Польский беглый экс-судья демонстративно пришел под посольство Польши в Беларуси
Новости — Пятница, 17 мая 2024, 12:38 —
Бывший польский судья Томаш Шмидт, который захотел убежища в Беларуси, демонстративно пришел под посольство Польши в Минске с кипой обращений о "нарушении законов" польскими властями; в Варшаве говорят, что он провоцировал сотрудника посольства.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
В аккаунте Томаша Шмидта в соцсети X (Twitter) появилось видео, как он держит в руках кипу писем под польским посольством.
Реклама:— Szmydt Tomasz (@Szmydt_Tomasz) May 17, 2024
Письма адресованы омбудсмену Польши и генпрокурору и в них говорится о том, что польское правительство якобы "нарушило ряд законов и польскую конституцию".
Белорусское государственное информагентство БЕЛТА разместило заявление Шмидта о том, что в посольстве отказались принимать у него документы и он в конце концов оставил их в почтовом ящике посольства.
"Сегодня утром Томаш Шмидт перед зданием посольства в Минске, в присутствии журналистов и служб белорусского режима, пытался провоцировать дипломатического представителя Польши. Наш представитель не отреагировал на оскорбления", – сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский.
Dziś w godzinach porannych, przed budynkiem ambasady w Mińsku, Tomasz Szmydt w otoczeniu reżimowych białoruskich dziennikarzy i służb usiłował nagabywać polskiego przedstawiciela dyplomatycznego.— Rzecznik MSZ (@RzecznikMSZ) May 17, 2024
Nasz przedstawiciel nie odpowiedział na zaczepki.
А российское агентство ТАСС приводит слова Шмидта о том, что он хотел бы получить гражданство Беларуси, сохраняя польское, если это юридически возможно.
Напомним, Окружной суд Варшавы заочно арестовал Шмидта на три месяца.
Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку. Его также лишили статуса судьи.
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