Польский беглый экс-судья демонстративно пришел под посольство Польши в Беларуси

Бывший польский судья Томаш Шмидт, который захотел убежища в Беларуси, демонстративно пришел под посольство Польши в Минске с кипой обращений о "нарушении законов" польскими властями; в Варшаве говорят, что он провоцировал сотрудника посольства.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В аккаунте Томаша Шмидта в соцсети X (Twitter) появилось видео, как он держит в руках кипу писем под польским посольством.

Письма адресованы омбудсмену Польши и генпрокурору и в них говорится о том, что польское правительство якобы "нарушило ряд законов и польскую конституцию".

Белорусское государственное информагентство БЕЛТА разместило заявление Шмидта о том, что в посольстве отказались принимать у него документы и он в конце концов оставил их в почтовом ящике посольства.

"Сегодня утром Томаш Шмидт перед зданием посольства в Минске, в присутствии журналистов и служб белорусского режима, пытался провоцировать дипломатического представителя Польши. Наш представитель не отреагировал на оскорбления", – сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский.

Dziś w godzinach porannych, przed budynkiem ambasady w Mińsku, Tomasz Szmydt w otoczeniu reżimowych białoruskich dziennikarzy i służb usiłował nagabywać polskiego przedstawiciela dyplomatycznego.

Nasz przedstawiciel nie odpowiedział na zaczepki. — Rzecznik MSZ (@RzecznikMSZ) May 17, 2024

А российское агентство ТАСС приводит слова Шмидта о том, что он хотел бы получить гражданство Беларуси, сохраняя польское, если это юридически возможно.

Напомним, Окружной суд Варшавы заочно арестовал Шмидта на три месяца.

Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку. Его также лишили статуса судьи.

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