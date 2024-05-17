Вісім країн ЄС виступили за переоцінку ситуації в Сирії для повернення біженців

Уряди восьми країн-членів Євросоюзу заявили в п'ятницю, що ситуацію в Сирії потрібно переоцінити, щоб дозволити добровільне повернення її біженців на батьківщину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

У спільній декларації представники Австрії, Чехії, Кіпру, Данії, Греції, Італії, Мальти та Польщі заявили, що вони згодні з переоцінкою, яка призведе до "більш ефективного поводження" з сирійськими біженцями, які втекти до країн ЄС.

Вісім країн, які провели переговори під час саміту в столиці Кіпру, заявили, що ситуація в Сирії "значно змінилася", хоча повної політичної стабільності досягти не вдалося.

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Вони також наголосили, що ЄС має ще більше посилити підтримку Лівану, щоб "зменшити ризик ще більшого потоку мігрантів з Лівану до ЄС".

"Рішення про те, хто має право перетинати кордони держави-члена ЄС, повинні прийматися урядом відповідної держави-члена, а не злочинними мережами, які займаються незаконним перевезенням мігрантів та торгівлею людьми", – йдеться в спільній декларації.

Заклик до переоцінки Сирії пролунав наступного дня після того, як 15 країн-членів ЄС публічно закликали Брюссель посилити партнерство з країнами, розташованими вздовж міграційних маршрутів, щоб підтримати місцеве населення в надії запобігти спробам мігрантів потрапити до країн ЄС.

Країни заявили, що, хоча вони "повністю підтримують" необхідність підтримки сирійських біженців відповідно до міжнародного права, вони сподіваються, що їхні переговори можуть відкрити ширшу дискусію в межах ЄС про процес надання мігрантам міжнародного захисту.

Посадовець з Кіпру на умовах анонімності заявив, що будь-яка переоцінка ситуації в Сирії не обов'язково означатиме, що біженці будуть депортовані назад до своєї країни.

Натомість, додав він, сирійські біженці, які походять з районів, визнаних безпечними, можуть втратяти будь-які виплати, пільги й право на роботу, що створить перешкоди для інших біженців, які прагнуть добратися Кіпру.

У вівторок міністри фінансів ЄС остаточно схвалили міграційний пакт. Три країни проголосували проти: Польща, Словаччина та Угорщина. Передбачається, що пакт всебічно регулюватиме міграційні питання в Європейському Союзі, включаючи питання, пов'язані з наданням допомоги країнам, які перебувають під міграційним тиском.

Раніше Євросоюз оголосив про фінансовий пакет для Лівану в розмірі одного мільярда євро для підтримки його економіки та сил безпеки.

Нагадаємо, 10 квітня Європарламент схвалив масштабну реформу міграційного законодавства ЄС, що покликана зробити прийом мігрантів більш впорядкованим та ефективним.

За 2023 рік до ЄС прибуло більше мільйона шукачів притулку, але все ще менше, ніж на піку війни у Сирії.